Нейросеть превратила Дмитрия Пескова в Илона Маска

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова превратили в Илона Маска при помощи нейросети. Кадры с международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве, где находится преображающий стенд, опубликовал SHOT.

А ранее Пескову показали возможности искусственного интеллекта, а именно чат, который может говорить от лица любого персонажа. Официальный представитель Кремля после демонстрации пошутил, что эта программа могла бы проводить кремлёвские брифинги вместо него.