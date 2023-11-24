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24 ноября, 12:23

Нейросеть превратила Дмитрия Пескова в Илона Маска

Пескова превратили в Маска с помощью нейросети на конференции по ИИ в Москве

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова превратили в Илона Маска при помощи нейросети. Кадры с международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве, где находится преображающий стенд, опубликовал SHOT.

Нейросеть превратила Дмитрия Пескова в Илона Маска. Видео © t.me / SHOT

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А ранее Пескову показали возможности искусственного интеллекта, а именно чат, который может говорить от лица любого персонажа. Официальный представитель Кремля после демонстрации пошутил, что эта программа могла бы проводить кремлёвские брифинги вместо него.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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