Нейросеть превратила Дмитрия Пескова в Илона Маска
Пескова превратили в Маска с помощью нейросети на конференции по ИИ в Москве
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова превратили в Илона Маска при помощи нейросети. Кадры с международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве, где находится преображающий стенд, опубликовал SHOT.
Нейросеть превратила Дмитрия Пескова в Илона Маска. Видео © t.me / SHOT
А ранее Пескову показали возможности искусственного интеллекта, а именно чат, который может говорить от лица любого персонажа. Официальный представитель Кремля после демонстрации пошутил, что эта программа могла бы проводить кремлёвские брифинги вместо него.
t.me / SHOT