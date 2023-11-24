Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения
Пашинян утверждает, что РФ задерживает поставки вооружения и техники для Армении
Россия задерживает поставки вооружения Армении, утверждает премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.
"Что касается [затягивания] поставок вооружения и техники [из России], такие проблемы есть", — сказал он.
По словам Пашиняна, на данный момент обсуждается, как решить эту проблему. Одним из выходов из ситуации, добавил он, может стать сокращение долга Армении перед Россией в размере заплаченной за вооружение суммы. Политик понадеялся, что это приведёт к конкретным результатам.
Помимо обвинений в неисполнении РФ своих обязательств, Никол Пашинян заявил, что вещающие в Армении российские телеканалы якобы нарушают отдельные пункты соглашения. По словам политика, он пригласил российскую сторону к консультациям по данному вопросу.
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