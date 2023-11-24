Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения

Россия задерживает поставки вооружения Армении, утверждает премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

"Что касается [затягивания] поставок вооружения и техники [из России], такие проблемы есть", — сказал он.

По словам Пашиняна, на данный момент обсуждается, как решить эту проблему. Одним из выходов из ситуации, добавил он, может стать сокращение долга Армении перед Россией в размере заплаченной за вооружение суммы. Политик понадеялся, что это приведёт к конкретным результатам.