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24 ноября, 11:52
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Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения

Пашинян утверждает, что РФ задерживает поставки вооружения и техники для Армении

Россия задерживает поставки вооружения Армении, утверждает премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

"Что касается [затягивания] поставок вооружения и техники [из России], такие проблемы есть", — сказал он.

По словам Пашиняна, на данный момент обсуждается, как решить эту проблему. Одним из выходов из ситуации, добавил он, может стать сокращение долга Армении перед Россией в размере заплаченной за вооружение суммы. Политик понадеялся, что это приведёт к конкретным результатам.

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Помимо обвинений в неисполнении РФ своих обязательств, Никол Пашинян заявил, что вещающие в Армении российские телеканалы якобы нарушают отдельные пункты соглашения. По словам политика, он пригласил российскую сторону к консультациям по данному вопросу.

Обложка ©

Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages

Матвей Константинов
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