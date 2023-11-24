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Морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила 12 морских дронов ВСУ

24 ноября, 12:58

Vk / Минобороны России

За неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — говорится в сообщении ведомства в ходе ежедневного брифинга.

Командир катера погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Чёрном море

Командир катера погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Чёрном море

Напомним, что только 22 ноября были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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