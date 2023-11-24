Морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила 12 морских дронов ВСУ 5578 5578 Vk / Минобороны России

За неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — говорится в сообщении ведомства в ходе ежедневного брифинга.

Напомним, что только 22 ноября были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Авторы Александра Вишнякова