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Морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила 12 морских дронов ВСУ

Опубликовано 24 ноября 2023, 12:58
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Vk / Минобороны России

За неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — говорится в сообщении ведомства в ходе ежедневного брифинга.

Командир катера погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Чёрном море
Командир катера погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Чёрном море

Напомним, что только 22 ноября были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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