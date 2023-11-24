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24 ноября, 13:07

Осуждённого за убийство паралимпийца Оскара Писториуса выпустят по УДО

<p>Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус. Обложка © ТАСС / AP</p>

Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус. Обложка © ТАСС / AP

Осуждённый за убийство подруги южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус может выйти на свободу уже в следующем году: ему удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении. Слушания по делу состоялись в тюрьме Аттеринджвилл в ЮАР.

Напомним, что спортсмен застрелил свою подругу Риву Стинкамп в 2013 году в День святого Валентина. В суде Писториус заявил, что принял девушку за грабителя. В 2014-м его приговорили к пяти годам заключения за непреднамеренное убийство, после чего перевели под домашний арест. Через год дело направили на повторное рассмотрение. Легкоатлета признали виновным в умышленном убийстве и назначили ему 13 лет и 5 месяцев тюрьмы.

Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. Он также принимал участие в Олимпийских играх 2012 года, где стал серебряным призёром.

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Ранее Лайф писал, что боснийский бодибилдер сошёл с ума от стероидов и в прямом эфире убил жену и троих незнакомцев. Инцидент произошел в этом году в боснийском городе Градачац. Спортсмен включил прямую трансляцию и заявил, что сейчас зрители увидят, как "выглядит настоящее убийство".

Ян Поланин
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