"Ужасные условия": Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
Винер: Гимнастические залы в США похожи на овощные базы
Несмотря на отстранение от международных соревнований, российские спортсмены могут тренироваться в шикарных условиях, в то время как в США залы больше похожи на овощные базы. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
"Они делают всё для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они всё мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. <...> У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой", — приводит её слова ТАСС.
А ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на попытки унизить наших спортсменов. Она заявила, что россияне никогда не будут выступать под белым флагом, "на коленях" и без гимна и зрителей. По её словам, наша великая держава не должна терпеть такого "оскорбительного отношения".
ТАСС / Станислав Красильников