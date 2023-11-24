"Ужасные условия": Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Несмотря на отстранение от международных соревнований, российские спортсмены могут тренироваться в шикарных условиях, в то время как в США залы больше похожи на овощные базы. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Они делают всё для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они всё мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. <...> У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой", — приводит её слова ТАСС.