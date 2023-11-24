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24 ноября, 14:04

"Ужасные условия": Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Винер: Гимнастические залы в США похожи на овощные базы

Несмотря на отстранение от международных соревнований, российские спортсмены могут тренироваться в шикарных условиях, в то время как в США залы больше похожи на овощные базы. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Они делают всё для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они всё мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. <...> У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой", — приводит её слова ТАСС.

Винер: Россия не принимает условия выступлений в нейтральном статусе

Винер: Россия не принимает условия выступлений в нейтральном статусе

А ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на попытки унизить наших спортсменов. Она заявила, что россияне никогда не будут выступать под белым флагом, "на коленях" и без гимна и зрителей. По её словам, наша великая держава не должна терпеть такого "оскорбительного отношения".

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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