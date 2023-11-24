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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 14:06
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На Западе заявили, что продолжительность жизни украинских новобранцев — пара дней

SwebbTV: Отправленные Зеленским на фронт новобранцы выживают там два-три дня

Отправка новобранцев в зону СВО по указке президента Украины Владимира Зеленского приводит к тому, что жизнь многих бойцов обрывается через несколько дней, сообщает SwebbTV со ссылкой на аналитика Магнуса Стенлунда.

По мнению эксперта, Зеленский опустился до уровня Гитлера в бункере. У него существует собственная реальность, заметил Стенлунд.

Аналитик отметил, что решения украинского лидера по отправке неподготовленных новобранцев приводят к "аморальной бойне". Стенлунд дополнил, что НАТО пытается убедить Украину кинуть оставшиеся силы в бой, но Киеву нужно действовать наоборот, заключил эксперт.

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А ранее полковник запаса ФСБ Пинчук рассказал, что Зеленский напрасно возомнил себя царём горы. По его словам, украинский лидер является настоящим олицетворением продажности и остаётся у руля лишь потому, что умело исполняет отведённую ему роль, как винтик в большой системе.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Александра Мышляева
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