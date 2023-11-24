На Западе заявили, что продолжительность жизни украинских новобранцев — пара дней
SwebbTV: Отправленные Зеленским на фронт новобранцы выживают там два-три дня
Отправка новобранцев в зону СВО по указке президента Украины Владимира Зеленского приводит к тому, что жизнь многих бойцов обрывается через несколько дней, сообщает SwebbTV со ссылкой на аналитика Магнуса Стенлунда.
По мнению эксперта, Зеленский опустился до уровня Гитлера в бункере. У него существует собственная реальность, заметил Стенлунд.
Аналитик отметил, что решения украинского лидера по отправке неподготовленных новобранцев приводят к "аморальной бойне". Стенлунд дополнил, что НАТО пытается убедить Украину кинуть оставшиеся силы в бой, но Киеву нужно действовать наоборот, заключил эксперт.
А ранее полковник запаса ФСБ Пинчук рассказал, что Зеленский напрасно возомнил себя царём горы. По его словам, украинский лидер является настоящим олицетворением продажности и остаётся у руля лишь потому, что умело исполняет отведённую ему роль, как винтик в большой системе.
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