Отправка новобранцев в зону СВО по указке президента Украины Владимира Зеленского приводит к тому, что жизнь многих бойцов обрывается через несколько дней, сообщает SwebbTV со ссылкой на аналитика Магнуса Стенлунда.

По мнению эксперта, Зеленский опустился до уровня Гитлера в бункере. У него существует собственная реальность, заметил Стенлунд.

Аналитик отметил, что решения украинского лидера по отправке неподготовленных новобранцев приводят к "аморальной бойне". Стенлунд дополнил, что НАТО пытается убедить Украину кинуть оставшиеся силы в бой, но Киеву нужно действовать наоборот, заключил эксперт.