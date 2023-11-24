Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье обращаются с просьбами помочь им переехать в РФ, заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооружённых бандитов", — рассказал глава регионального общественного движения РИА "Новости".

По словам Рогова, обращения также поступают от жителей Запорожья, которым пришлось покинуть Украину и уехать в Европу. Он отметил, что запорожцы, желающие вернуться, проживают в Германии, Австрии и Словакии.