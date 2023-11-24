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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 15:14
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Рогов рассказал о желающих переехать в Россию жителях Запорожья

Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья просят о переезде в Россию

Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье обращаются с просьбами помочь им переехать в РФ, заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооружённых бандитов", — рассказал глава регионального общественного движения РИА "Новости".

По словам Рогова, обращения также поступают от жителей Запорожья, которым пришлось покинуть Украину и уехать в Европу. Он отметил, что запорожцы, желающие вернуться, проживают в Германии, Австрии и Словакии.

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Ранее турецкий военный обозреватель заявил о том, что ВСУ почти исчерпали свои ресурсы для противостояния российским войскам. По словам аналитика, у украинских военнослужащих почти не осталось боевого духа. Он отметил, что на сегодняшний день российские ракеты и беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Незалежной.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Мышляева
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