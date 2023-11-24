Вдохновитель Брексита за обе щеки умял пиццу с пенисами, а также коровье и верблюжье вымя

Британский политик Найджел Фараж, считающийся вдохновителем Брексита, съел пиццу с пенисами в одном из последних выпусков телешоу "Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!". Как пишет Daily Mail, участники должны выполнять различные унизительные или неприятные испытания, чтобы помочь товарищам по команде.

Вдохновитель Брексита за обе щеки умял пенисы, а также коровье и верблюжье вымя. Видео © itv.com

Так, Фаражу и его напарнице, тиктокерше Нелле Роуз, выпала возможность отведать самые мерзкие блюда мира. Она, кстати, отказалась есть сюрстрёмминг — шведскую квашеную сельдь с тошнотворным запахом.

А вот Фараж буквально за обе щеки съел всё, что ему предложили: верблюжье и коровье вымя, ферментированный плод нони, более известный как "рвотный фрукт", а также пиццу с начинкой из пенисов барана, быка, свиньи и крокодила.

"Боже мой. До чего докатился", — вопрошал он.