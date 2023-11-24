Пашинян: Армения надеется обсудить с РФ насущные проблемы на высшем уровне
Ереван надеется на то, что в скором времени сможет на высшем уровне обсудить с Москвой проблемные моменты в двусторонних отношениях государств. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Ожидаем от армяно-российских отношений уважения взаимных интересов и обязательств, уважения суверенитета и независимости. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут возможности для переговоров с Россией на высшем уровне", — сообщил армянский лидер.
Ранее сегодня Пашинян сказал, что Армения по-прежнему считает Россию дружественной страной. Он отметил, что все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения, учитывая совместные интересы.
Getty Images / Kremlin Press Office