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24 ноября, 15:57

Пашинян: Армения надеется обсудить с РФ насущные проблемы на высшем уровне

Ереван надеется на то, что в скором времени сможет на высшем уровне обсудить с Москвой проблемные моменты в двусторонних отношениях государств. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ожидаем от армяно-российских отношений уважения взаимных интересов и обязательств, уважения суверенитета и независимости. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут возможности для переговоров с Россией на высшем уровне", сообщил армянский лидер.

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Ранее сегодня Пашинян сказал, что Армения по-прежнему считает Россию дружественной страной. Он отметил, что все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения, учитывая совместные интересы.

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Getty Images / Kremlin Press Office

Юрий Лысенко
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