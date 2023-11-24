Пашинян заявил, что Армения продолжает считать РФ дружественной страной

"Мы как считали, так и считаем Российскую Федерацию дружественной страной. И в отношениях с дружественными странами есть вопросы, которые необходимо решать. И мы руководствуемся этой логикой, и надеемся, и будем делать всё, чтобы наши отношения с Российской Федерацией строились на логике взаимного уважения и учёта взаимных интересов, уважения суверенитета, независимости", — сказал он.