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24 ноября, 14:44

Пашинян заявил, что Армения продолжает считать РФ дружественной страной

Армения по-прежнему считает Россию дружественной страной, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения, учитывая совместные интересы.

"Мы как считали, так и считаем Российскую Федерацию дружественной страной. И в отношениях с дружественными странами есть вопросы, которые необходимо решать. И мы руководствуемся этой логикой, и надеемся, и будем делать всё, чтобы наши отношения с Российской Федерацией строились на логике взаимного уважения и учёта взаимных интересов, уважения суверенитета, независимости", — сказал он.

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

А ранее Лайф писал, что Никол Пашинян заявил, что вещающие в Армении российские телеканалы якобы нарушают отдельные пункты соглашения. По словам политика, он пригласил российскую сторону к консультациям по данному вопросу. Он также заявлял, что Россия задерживает поставки вооружения Армении.

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ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND

Александра Мышляева
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