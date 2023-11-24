Пашинян заявил, что Армения продолжает считать РФ дружественной страной
Армения по-прежнему считает Россию дружественной страной, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения, учитывая совместные интересы.
"Мы как считали, так и считаем Российскую Федерацию дружественной страной. И в отношениях с дружественными странами есть вопросы, которые необходимо решать. И мы руководствуемся этой логикой, и надеемся, и будем делать всё, чтобы наши отношения с Российской Федерацией строились на логике взаимного уважения и учёта взаимных интересов, уважения суверенитета, независимости", — сказал он.
А ранее Лайф писал, что Никол Пашинян заявил, что вещающие в Армении российские телеканалы якобы нарушают отдельные пункты соглашения. По словам политика, он пригласил российскую сторону к консультациям по данному вопросу. Он также заявлял, что Россия задерживает поставки вооружения Армении.
ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND