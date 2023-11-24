"Понимают ненужность военной помощи": Политолог предрёк Европе раскол из-за Украины

Раскол ЕС из-за вопросов оказания военной помощи Украине возможен, однако в ближайшие пару лет поддержка Незалежной со стороны Запада останется, рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований, заведующий сектором политических исследований Борис Шмелёв.

"Решение руководства Словакии о прекращении военной помощи Украине — это фактически такое же решение, которое осуществляется венгерским руководством. Это говорит о том, что в Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины. Две страны ЕС понимают ненужность этой военной помощи, которая оказывается со стороны ЕС и НАТО Украине, и считают, что нужно находить решение и договариваться", — отметил Шмелёв в беседе ИА RuNews24.ru.

При этом он подчеркнул, что не стоит думать, что в скором времени вся Европа поменяет подход к украинскому кризису и изменит политику в этом направлении. Эксперт рассказал, что многочисленные визиты зарубежных политиков на Украину доказывают намерение стран Запада продолжать поддерживать Незалежную.

"И я думаю, что и в следующем году Украина будет получать финансовую помощь и поддержку. Будут осуществляться новые поставки оружия, вооружения и боеприпасов", — заключил Шмелёв.