Стоимость биткоина превысила $38 тысяч впервые с начала мая прошлого года
Стоимость биткоина превысила отметку в 38 тысяч долларов. В ходе сегодняшней торговой сессии криптовалюта поднялась в цене на 3,08%, достигнув уровня в 38 220 долларов. Об этом говорят данные платформы Coindesk на 18:36 мск.
По информации на 18:38, цена биткоина слегка снизилась, опустившись к уровню в 38 209 долларов (+2,97%). В последний раз эта криптовалюта преодолевала отметку в 38 тысяч долларов 4 мая 2022 года.
А 9 ноября стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 36 тысяч долларов впервые за полтора года. В последний раз биткоин преодолевал этот рубеж 6 мая 2022 года.
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