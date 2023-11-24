Стоимость биткоина превысила $38 тысяч впервые с начала мая прошлого года

Стоимость биткоина превысила отметку в 38 тысяч долларов. В ходе сегодняшней торговой сессии криптовалюта поднялась в цене на 3,08%, достигнув уровня в 38 220 долларов. Об этом говорят данные платформы Coindesk на 18:36 мск.

По информации на 18:38, цена биткоина слегка снизилась, опустившись к уровню в 38 209 долларов (+2,97%). В последний раз эта криптовалюта преодолевала отметку в 38 тысяч долларов 4 мая 2022 года.