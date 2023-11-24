Новый российский истребитель поколения "4++" МиГ-35 может совершать атаки по всей территории Украины. Об этом говорится в материале американского журнала Military Watch Magazine, посвящённом особенностям боевого самолёта.

"МиГ-35 хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и за пределами визуального диапазона и очень уверенно превосходит всё, что есть на вооружении Украины", — пишет автор статьи.

ВКС России 22 ноября впервые дали подтверждение информации о боевом применении этих истребителей в зоне СВО. Генеральный конструктор объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков рассказал, что самолёты задействованы во всех проводящихся сейчас российскими войсками на Украине операциях. Однако модели предстоит совершить ещё несколько испытательных полётов, прежде чем Минобороны РФ примет итоговое решение относительно серийных закупок МиГ-35.

Коротков также упомянул, что технические характеристики и возможности этих истребителей вызвали интерес и за границей. По его информации, в настоящее время ведутся и переговоры об экспорте МиГ-35.