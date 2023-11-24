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24 ноября, 19:04

В Сочи арестовали мужчину, убившего жену при ребёнке

Мужчину, подозреваемого в убийстве экс-супруги при малолетнем ребёнке в сочинской квартире, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что против мужчины завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, а также назначили психиатрическую экспертизу. Подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям о произошедшем.

"Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи мужчина вышел из своей квартиры на лестничную клетку в залитой кровью одежде. Сообщалось, что он убил свою супругу прямо на глазах у ребёнка. Его сняли камеры видеонаблюдения на этажах.

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Александра Мышляева
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