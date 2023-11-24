"Никогда не смущало": Фигуристка Трусова раскрыла пикантные подробности занятий стрип-пластикой
Фигуристка Трусова рассказала, как после Игр начала заниматься стрип-пластикой
Александра Трусова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avtrusova
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова поделилась подробностями обучения стрип-пластике. По словам российской фигуристки, первые трудности ей преподнесли высокие каблуки. Об этом 19-летняя спортсменка рассказала в интервью коллеге Евгении Медведевой.
Трусова призналась, что мечтала попробовать себя в новом деле ещё до Олимпиады, однако страх нехватки времени не позволил осуществить задуманное. Лишь по завершении международных соревнований фигуристка сменила ледовую арену на зал для танцев.
"Пугали ли высокие каблуки? Меня это не смущало никогда. Конечно, когда первый раз надела, то искала баланс, но в целом нормально. Да мы особо и не стоим на каблуках. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую", — поделилась спортсменка.
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