"Никогда не смущало": Фигуристка Трусова раскрыла пикантные подробности занятий стрип-пластикой

Трусова призналась, что мечтала попробовать себя в новом деле ещё до Олимпиады, однако страх нехватки времени не позволил осуществить задуманное. Лишь по завершении международных соревнований фигуристка сменила ледовую арену на зал для танцев.

"Пугали ли высокие каблуки? Меня это не смущало никогда. Конечно, когда первый раз надела, то искала баланс, но в целом нормально. Да мы особо и не стоим на каблуках. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую", — поделилась спортсменка.