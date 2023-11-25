МО Украины планирует увеличить количество женщин-командиров на передовой

Военное руководство Украины собирается увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой. Это позволит развенчать гендерные стереотипы, уверена госсекретарь Минобороны Незалежной Людмила Дараган.

По её словам, сейчас большая часть представительниц слабого пола занимает в войсках должности юристов, кадровиков и финансистов. Такое положение дел вызвано исключительно убеждениями о неспособности женщин успешно выполнять боевые задачи и управлять войсками, считает она.

"Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", — уверена Дараган.