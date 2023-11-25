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24 ноября, 21:39

МО Украины планирует увеличить количество женщин-командиров на передовой

Военное руководство Украины собирается увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой. Это позволит развенчать гендерные стереотипы, уверена госсекретарь Минобороны Незалежной Людмила Дараган.

По её словам, сейчас большая часть представительниц слабого пола занимает в войсках должности юристов, кадровиков и финансистов. Такое положение дел вызвано исключительно убеждениями о неспособности женщин успешно выполнять боевые задачи и управлять войсками, считает она.

"Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", — уверена Дараган.

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А тем временем украинские военные всё чаще оставляют боевые позиции, не желая погибать за киевский режим и интересы Запада. Лишь за последние девять месяцев из ВСУ сбежало свыше 4,5 тысячи солдат.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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