Россиянам рассказали, в каком возрасте происходит смена знака зодиака
Таролог Янко объяснила механизм смены знака зодиака в течение жизни
Вопреки распространённому мнению, человек не навсегда становится носителем того знака зодиака, который получен при рождении. Его отражает лишь натальная астрологическая карта, тогда как прогрессивная карта предусматривает неоднократную смену знака в течение жизни. Об этом рассказала таролог Галина Янко.
"Ваша натальная карта — это астрологический снимок момента вашего рождения, а прогрессия — это дорожная карта, позволяющая понять, как ваше развивающееся "я" взаимодействует с окружающей средой. В соответствии с этой картой ваш знак зодиака меняется каждые 30 лет. В каждом знаке 30 градусов, а Солнце перемещается менее чем на градус в год, поэтому изменения происходят очень медленно", — подсказала эксперт по звёздам.
По словам таролога, многое в этом вопросе зависит от даты рождения. Например, если человек появляется на свет в первые дни зодиакального периода, знак не будет меняться почти до 30 лет. В обратном случае Солнце поменяет знак в раннем возрасте. Янко уверена, что от этого процесса не стоит ждать колоссальных изменений. В одночасье стать новым человеком с личностью, соответствующей новому знаку зодиака, не получится.
"Когда планета меняет знак, она обретает новую энергию. Это не меняет сути вашей личности, но даёт вам новую оптику для восприятия мира. Вы по-новому ощущаете себя", — подытожила таролог в беседе с "Вечерней Москвой".
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