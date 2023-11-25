Расчёска в помощь: Россиянам рассказали, как уберечь собаку от зимних морозов

Несмотря на природную адаптированность собак к условиям низких температур, многие питомцы замерзают во время зимних прогулок. Дабы не ставить здоровье животного под угрозу, важно соблюдать несколько простых советов, заявила ветеринар Маргарита Широкожухова.

Во-первых, подчеркнула специалист, зверей нужно регулярно вычёсывать. Из-за проживания в светлых и отапливаемых квартирах линька у собак происходит вне зависимости от времени года — и иногда подшёрсток оказывается не готовым к холодам. Чтобы ускорить процесс обновления волосяного покрова четвероногих друзей, два-три раза в неделю нужно браться за расчёску. Впрочем, с маленькими собачками этот метод не всегда эффективен, а потому их стоит выпускать на улицу лишь в тёплом костюме.

"Вязаная шерстяная одежда подойдёт для сухой морозной погоды, но в дождь она способствует образованию колтунов и переохлаждению. Слишком узкая одежда и некачественные материалы могут нарушить кровообращение и терморегуляцию", — поделилась Широкожухова с "Газетой.ru".

Ещё собаки "любят" мёрзнуть из-за несбалансированного питания. Белки, жиры и минералы должны регулярно попадать в организм питомцев, иначе недостаток калорий спровоцирует потерю веса и снижение мышечной массы. С аккуратностью выгуливать нужно молодых и возрастных животных, так как у них могут быть проблемы с терморегуляцией.

"В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть такая возможность и необходимость, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому необходимо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег", — подытожила ветеринар.