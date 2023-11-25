В Москву из Газы доставили девочку с минно-взрывными ранениями

Среди последних доставленных в Москву из Газы россиян обнаружена девочка с ранениями минно-взрывного характера. Малышку экстренно доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По данным агентства, на протяжении всего полёта юную гражданку РФ сопровождали врачи. Из зоны таможенного досмотра в Домодедово её вывезли на кресле-каталке. Затем девочку пересадили в машину Центра медицины катастроф.

"В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе. Она находится в сознании", — поделился источник.