Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 02:30

В Москву из Газы доставили девочку с минно-взрывными ранениями

Среди последних доставленных в Москву из Газы россиян обнаружена девочка с ранениями минно-взрывного характера. Малышку экстренно доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По данным агентства, на протяжении всего полёта юную гражданку РФ сопровождали врачи. Из зоны таможенного досмотра в Домодедово её вывезли на кресле-каталке. Затем девочку пересадили в машину Центра медицины катастроф.

"В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе. Она находится в сознании", — поделился источник.

В Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек

В Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек

Раненная в результате обстрелов сектора Газа израильскими войсками девочка прибыла в Москву в ночь на субботу. Ещё на борту Ил-76 МЧС РФ находилось 104 эвакуированных из анклава россиянина.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров