В Москву из Газы доставили девочку с минно-взрывными ранениями
Среди последних доставленных в Москву из Газы россиян обнаружена девочка с ранениями минно-взрывного характера. Малышку экстренно доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По данным агентства, на протяжении всего полёта юную гражданку РФ сопровождали врачи. Из зоны таможенного досмотра в Домодедово её вывезли на кресле-каталке. Затем девочку пересадили в машину Центра медицины катастроф.
"В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе. Она находится в сознании", — поделился источник.
Раненная в результате обстрелов сектора Газа израильскими войсками девочка прибыла в Москву в ночь на субботу. Ещё на борту Ил-76 МЧС РФ находилось 104 эвакуированных из анклава россиянина.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY