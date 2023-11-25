Шутки Маска про евреев обойдутся соцсети X в целое состояние
NYT: Соцсеть X рискует лишиться $75 млн из-за антиеврейских заявлений Маска
Массовый отток рекламодателей лишит соцсеть Х львиной доли доходов. К концу года ущерб от скандальных высказываний владельца платформы Илона Маска о евреях достигнет 75 миллионов долларов, сообщила газета The New York Times.
В издании подсчитали, что за последнее время рекламные контракты с соцсетью разорвали около ста компаний и брендов. Среди них такие гиганты, как Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Disney и Apple. На очереди ещё столько же, предупредили в газете.
"Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов долларов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", — считают журналисты.
Ранее крупнейшие зарубежные СМИ нарекли Маска антисемитом из-за комментария бизнесмена под постом о ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, сам миллиардер отрицает эти обвинения.
Flickr / Elliott Brown