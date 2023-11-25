ЦАХАЛ сообщила о допросе директора разрушенной в Газе больницы "Аш-Шифа"
Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа
Эвакуация из осаждённой больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Обложка © EPA / ТАСС / HAITHAM IMAD
Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа Мухаммад Абу Салмия допрашивается израильскими спецслужбами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.
Он считает, что задержать Салмию было хорошей идеей, так как он не мог не знать о происходящем. По словам Спилмана, на камеры видеонаблюдения в больнице попали заложники.
"Под больницей мы обнаружили туннели, в ней же нашли оружие, а во дворе — тела двоих погибших. Полагаю, среднестатистический директор больницы при обнаружении таких странных обстоятельств сообщил бы об этом", — сказал представитель ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что ВОЗ приняла решение провести эвакуацию всех пациентов и сотрудников осаждённой Армией обороны Израиля больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Гуманитарная миссия, посетившая медучреждение, назвала его "зоной смерти". И без того плачевная ситуация усугубляется обстрелами.