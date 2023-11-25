ЦАХАЛ сообщила о допросе директора разрушенной в Газе больницы "Аш-Шифа"

Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа Мухаммад Абу Салмия допрашивается израильскими спецслужбами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

Он считает, что задержать Салмию было хорошей идеей, так как он не мог не знать о происходящем. По словам Спилмана, на камеры видеонаблюдения в больнице попали заложники.

"Под больницей мы обнаружили туннели, в ней же нашли оружие, а во дворе — тела двоих погибших. Полагаю, среднестатистический директор больницы при обнаружении таких странных обстоятельств сообщил бы об этом", — сказал представитель ЦАХАЛ.