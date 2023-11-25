В США забеспокоились наращиванием Россией производства ракет для "Искандеров"

В России развёрнуто масштабное производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Теперь ВС РФ могут применять его на Украине, не оглядываясь на расход боеприпасов. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

С февраля 2022 года производство ракет выросло в несколько раз, отмечается в материале. Это не только покрывает потребности Российской армии в зоне СВО, но и позволяет поставлять боеприпасы за границу.

"Ракеты являются особым вызовом для вражеской обороны. И не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным манёврам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — констатировало издание.