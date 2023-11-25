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25 ноября, 05:07

В США забеспокоились наращиванием Россией производства ракет для "Искандеров"

MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов "Искандер-М"

<p>ОТРК "Искандер-М". Обложка © П/с Балтийского флота РФ / ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

ОТРК "Искандер-М". Обложка © П/с Балтийского флота РФ / ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В России развёрнуто масштабное производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Теперь ВС РФ могут применять его на Украине, не оглядываясь на расход боеприпасов. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

С февраля 2022 года производство ракет выросло в несколько раз, отмечается в материале. Это не только покрывает потребности Российской армии в зоне СВО, но и позволяет поставлять боеприпасы за границу.

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"Ракеты являются особым вызовом для вражеской обороны. И не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным манёврам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — констатировало издание.

Ранее о том, что поставки ракет для "Искандеров" с начала СВО выросли в несколько раз, проинформировал журналистов гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков. Основное назначение ОТРК "Искандер" — ликвидация систем ПВО и ПРО противника и других стратегических объектов. Дальность поражения — от 50 до 500 километров, а по некоторым данным, уже пройден предел в 650 километров.

Лариса Сафронова
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