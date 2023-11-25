Серия взрывов прогремела в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, пишет издание "Общественное". На данный момент в городе и области звучит воздушная тревога.

Как сообщил в телеграм-канале глава столичной военной администрации Сергей Попко, после "хлопков" в нежилом помещении в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Также мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях в Днепровском районе.