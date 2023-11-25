Серия взрывов прогремела в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, пишет издание "Общественное". На данный момент в городе и области звучит воздушная тревога.
Как сообщил в телеграм-канале глава столичной военной администрации Сергей Попко, после "хлопков" в нежилом помещении в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Также мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях в Днепровском районе.
Тем временем украинские СМИ сообщают о перебоях со светом в Киеве. Жителей столицы просят выключить электроприборы из розеток.
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Unsplash / Ganna Aibetova