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25 ноября, 05:17

Серия взрывов прогремела в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, пишет издание "Общественное". На данный момент в городе и области звучит воздушная тревога.

Как сообщил в телеграм-канале глава столичной военной администрации Сергей Попко, после "хлопков" в нежилом помещении в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Также мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях в Днепровском районе.

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

Тем временем украинские СМИ сообщают о перебоях со светом в Киеве. Жителей столицы просят выключить электроприборы из розеток.

Обложка ©

Unsplash / Ganna Aibetova

Матвей Константинов
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