В Киеве наблюдаются перебои со светом

В Киеве начались перебои со светом. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Предварительно, линии электропередачи могли повредиться после начала работы ПВО, о чём утром сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной, в Киеве и области воздушная тревога звучит уже на протяжении более четырёх часов, очевидцы и местные СМИ сообщают о серии взрывов. Всех жителей города призвали выключить электроприборы из розеток.