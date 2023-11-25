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25 ноября, 05:22

В Киеве наблюдаются перебои со светом

В Киеве начались перебои со светом. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Предварительно, линии электропередачи могли повредиться после начала работы ПВО, о чём утром сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной, в Киеве и области воздушная тревога звучит уже на протяжении более четырёх часов, очевидцы и местные СМИ сообщают о серии взрывов. Всех жителей города призвали выключить электроприборы из розеток.

Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества

Сто тысяч киевлян остались без света из-за аварийного отключения электричества

Кстати, ранее бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин уже предупреждал украинцев, что они могут остаться без света и воды, если конфликт в Незалежной не завершится. Он говорил, что все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа.

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Николь Вербер
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