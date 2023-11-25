Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 06:44

Володин жёстко прошёлся по уехавшим за границу россиянам и процитировал Омара Хайяма

Володин: Покинувших Россию не ждут с распростёртыми объятиями обратно

Россияне, которые покинули нашу страну и нашли убежище за рубежом, должны здраво оценивать ситуацию и понимать, что на родине обратно их уже никто не ждёт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. <...> Те, кто возвращается из-за границы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал он в своём телеграм-канале.

В частности, спикер ГД обратил внимание на уехавших россиян, которые сделали выбор в пользу Израиля и получили паспорт еврейского государства, а теперь вдруг решили вернуться. По его словам, такие люди просто отказываются от взятого на себя обязательства защищать страну, гражданами которой стали.

"Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды. <...> Родина у нас одна — Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях", — заключил парламентарий.

Зависть невозвращенцев: Как звёзды, сбежавшие от СВО, смело переписывают историю, надеясь вернуться

Зависть невозвращенцев: Как звёзды, сбежавшие от СВО, смело переписывают историю, надеясь вернуться

Напомним, ещё в октябре СМИ начали писать о массовом возвращении россиян обратно на родину. Причиной тому — плохая жизнь за рубежом. Оказалось, что многие люди были компетентными специалистами в своих сферах, однако за пределами нашей страны их статус резко поменялся. А недавно в Госдуме даже предложили создать горячую линию для желающих вернуться релокантов. Как заявил депутат Виталий Милонов, многие наконец поняли, что разрекламированная "заграница оказалась жестокой мачехой, издевающейся над россиянами".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Анна Исакова

Николь Вербер
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров