Сразу три леопарда вышли к людям в Приморье и попали на видео

Сразу три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу в районе приморского Уссурийска. Как сообщили в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда", скорее всего, на видео попали мама и два подросших детёныша.

Сразу три леопарда покрасовались на дороге перед изумлёнными жителями Приморья. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

"Появление леопардов на данной территории — естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу, — их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки", — добавили там.

Внимательно рассмотрев автомобиль изумлённых жителей Приморья, "пятнистое трио" спешно вернулось в лес. В "Земле леопарда" пояснили, что звери не реагируют на машину как на живое существо и могут не осознавать потенциальную угрозу. Там призвали не привлекать внимание хищников и при встрече просто проезжать дальше.