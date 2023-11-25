Сразу три леопарда вышли к людям в Приморье и попали на видео
Сразу три леопарда вышли на дорогу в Приморье
Сразу три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу в районе приморского Уссурийска. Как сообщили в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда", скорее всего, на видео попали мама и два подросших детёныша.
Сразу три леопарда покрасовались на дороге перед изумлёнными жителями Приморья. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников
"Появление леопардов на данной территории — естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу, — их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки", — добавили там.
Внимательно рассмотрев автомобиль изумлённых жителей Приморья, "пятнистое трио" спешно вернулось в лес. В "Земле леопарда" пояснили, что звери не реагируют на машину как на живое существо и могут не осознавать потенциальную угрозу. Там призвали не привлекать внимание хищников и при встрече просто проезжать дальше.
Кстати, некогда находившиеся на грани уничтожения дальневосточные леопарды активно плодятся. Причём Россия — единственная страна, в которой они живут в дикой природе. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, если в естественной среде обитания ранее насчитывалось всего 30 кошек, то на данный момент их уже 150.
Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников