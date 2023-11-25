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Регион
Опубликовано 25 ноября 2023, 08:23

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали ни одной атаки ВСУ

Гладков: В Белгородской области впервые за полгода не зафиксированы обстрелы ВСУ

Впервые за полгода в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

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Напомним, ещё 21 мая этого года глава Белгородской области начал публиковать ежедневные сводки об атаках и ударах со стороны ВСУ из-за того, что в Сети распространялось много недостоверной информации. Так, в результате последнего удара в приграничном районе пострадал житель села Козинка. Посёлок подвергся атаке ВСУ дроном камикадзе.

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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Николь Вербер
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