В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали ни одной атаки ВСУ

Впервые за полгода в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал губернатор в своём телеграм-канале.