В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали ни одной атаки ВСУ
Гладков: В Белгородской области впервые за полгода не зафиксированы обстрелы ВСУ
Впервые за полгода в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Напомним, ещё 21 мая этого года глава Белгородской области начал публиковать ежедневные сводки об атаках и ударах со стороны ВСУ из-за того, что в Сети распространялось много недостоверной информации. Так, в результате последнего удара в приграничном районе пострадал житель села Козинка. Посёлок подвергся атаке ВСУ дроном камикадзе.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области