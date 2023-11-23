Житель белгородского села ранен в результате атаки украинского дрона-камикадзе
Белгородский губернатор Гладков: Село Козинка подверглось атаке дрона-камикадзе
Житель села Козинка в приграничном районе Белгородской области получил ранение в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 23 ноября, губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина", — проинформировал он.
Напомним, что ранее в той же Белгородской области украинские военные обстреляли город Валуйки, в результате чего оказались повреждены линия электропередачи и частный дом. Там же не так давно посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. А 60-летняя женщина на днях была ранена при ударе ВСУ по Брянской области.
Getty Images / Kostya Liberov