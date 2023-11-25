Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе сегодня прибыл в Киев, где планирует, в частности, встретиться с Владимиром Зеленским.

"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в Международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с Зеленским", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).