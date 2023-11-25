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25 ноября, 08:43

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев

<p>Ален Берсе прибыл в Киев. Обложка © ANTHONY ANEX / EPA / TASS</p>

Ален Берсе прибыл в Киев. Обложка © ANTHONY ANEX / EPA / TASS

Президент Швейцарии Ален Берсе сегодня прибыл в Киев, где планирует, в частности, встретиться с Владимиром Зеленским.

"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в Международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с Зеленским", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

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Тем временем Запад уже не знает, как вынудить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. По данным Bild, Германия и США планируют выделять стране столько оружия, чтобы хватало лишь на сдерживание ВС РФ и главарь киевского режима сам воззвал к миру.

Матвей Константинов
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