Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев
Ален Берсе прибыл в Киев. Обложка © ANTHONY ANEX / EPA / TASS
Президент Швейцарии Ален Берсе сегодня прибыл в Киев, где планирует, в частности, встретиться с Владимиром Зеленским.
"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в Международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с Зеленским", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).
Тем временем Запад уже не знает, как вынудить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. По данным Bild, Германия и США планируют выделять стране столько оружия, чтобы хватало лишь на сдерживание ВС РФ и главарь киевского режима сам воззвал к миру.