Глава детского парламента сибирского городка три месяца домогался 15-летней школьницы

С заявлением на 40-летнего Сергея С. обратились родители пострадавшей, увидевшие в её телефоне странную переписку. Девочка призналась, что настойчивые ухаживания продолжались три месяца: педагог слал ей фото и вёл откровенные разговоры, а когда оставался со школьницей наедине в Доме культуры — приставал.