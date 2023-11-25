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25 ноября, 09:46

Глава детского парламента сибирского городка три месяца домогался 15-летней школьницы

Главу детского парламента Братска задержали за приставания к 15-летней школьнице

<p>Сергей С., задержанный в Иркутске. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/49639" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Сергей С., задержанный в Иркутске. Обложка © Mash

Руководителя детского парламента Братска Иркутской области и преподавателя местного дома культуры задержали за домогательства 15-летней школьницы, пишет Mash.

С заявлением на 40-летнего Сергея С. обратились родители пострадавшей, увидевшие в её телефоне странную переписку. Девочка призналась, что настойчивые ухаживания продолжались три месяца: педагог слал ей фото и вёл откровенные разговоры, а когда оставался со школьницей наедине в Доме культуры — приставал.

Возбуждено уголовное дело, преподавателя уже задержали. К слову, остальные члены детского парламента отзываются об извращенце положительно. Он, кстати, удостоен почётной грамоты губернатора Иркутской области.

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А в Орске Оренбургской области задержали педофила, напавшего на семиклассника в спортивном бассейне. Извращенец выждал момент, когда в душевой остались только они.

Матвей Константинов
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