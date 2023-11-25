Первый магазин Desport открылся на месте ушедшего из России Decathlon

В Москве в ТЦ "Авиапарк" на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. Директор по маркетингу Матьё Кобаррер рассказал, что до середины декабря планируется запустить другие торговые объекты сети, ранее принадлежавшие Decathlon.

"Магазин в "Авиапарке" открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже", — сказал Кобаррер, передал ТАСС.

5 тыс. кв. м — площадь нового магазина, на полках которого представлено около 3–4 тыс. наименований товаров.