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25 ноября, 09:50

Первый магазин Desport открылся на месте ушедшего из России Decathlon

На месте Decathlon в Москве открылся первый магазин Desport

В Москве в ТЦ "Авиапарк" на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. Директор по маркетингу Матьё Кобаррер рассказал, что до середины декабря планируется запустить другие торговые объекты сети, ранее принадлежавшие Decathlon.

"Магазин в "Авиапарке" открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже", — сказал Кобаррер, передал ТАСС.

5 тыс. кв. м — площадь нового магазина, на полках которого представлено около 3–4 тыс. наименований товаров.

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Напомним, в конце октября стало известно о том, что компания АРМ, выкупившая бизнес в России у спортивного ретейлера Decathlon, открывает в стране новую сеть магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планировали открыть уже в декабре.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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