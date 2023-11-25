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25 ноября, 10:56

Жадность фраера сгубила: Хитрая школьница месяцами крала деньги у мамы, но одна ошибка её раскрыла

SHOT: Школьница из Москвы месяцами хитроумно крала деньги с карты матери

Школьница из Москвы несколько месяцев хитроумным способом выводила деньги на свои хотелки с карты своей мамы. В итоге девочка попалась из-за того, что совсем обнаглела. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, маленькая махинаторша расплачивалась маминой картой за любые свои прихоти: покупки в интернете, доставку продуктов, билеты в VIP-секцию на концерты любимого рэпера для себя и подруг. Заметить эти траты было непросто из-за того, что по карте её мамы ежедневно проходит множество транзакций — она работает риелтором, а её дочь разбивала свои покупки на части, благодаря чему они легко терялись на общем фоне. Всё вскрылось, когда школьница заказала себе вещи с Wildberries на 40 000 рублей, а её мама в этот день не работала.

Больше всего родителей аферистки заинтересовало то, как она получала доступ к приходившим на мамин телефон СМС-кодам за свои покупки. Оказалось, что девочка и тут проявила смекалку: она формировала корзину с заказами заранее, потом шла вместе с матерью к остеопату и, пока женщина была на приёме, брала её телефон якобы поиграть, подтверждала оплату всех заказов, а после этого удаляла сообщения с кодами.

Мама малолетней мошенницы отметила, что дочь даже не представляет, что её теперь ждёт. Девочку уже наказали: теперь она без телефона. А родители тем временем подсчитывают, сколько денег та успела потратить за всё это время.

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А недавно стало известно о том, что десятилетняя дочь убила маму табуреткой в Петербурге. Если верить соседям, девочка живёт с бабушкой, мать лишь периодически их навещает. Семья характеризуется как неблагополучная, из квартиры часто доносятся крики и ругань.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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