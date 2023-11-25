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25 ноября, 12:12

Минобороны: Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 290 человек за сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 человек личного состава убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными", говорится в публикации ведомства с уточнением, что также ВСУ потеряли три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а ещё станцию РЭБ "Буковель-AD".

Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке

Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке

А вчера в Минобороны сообщили, что российские военные в зоне специальной военной операции за последнюю неделю нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре противника. Под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии, а также пункты размещения подразделений националистов из "Азова"* и наёмников из Иностранного легиона ВСУ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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