Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО

Российские военные в зоне специальной военной операции за последнюю неделю нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре противника. Такие данные озвучила журналистам в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Минобороны РФ.

Под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии, а также пункты размещения подразделений националистов из "Азова"* и наёмников из "Иностранного легиона" ВСУ.

Ранее Лайф сообщал, что за неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Кроме того, с 18 по 24 ноября российские военные взяли 39 пленных на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. А потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих лишь на одном из направлений — Южно-Донецком. На Купянском потери украинской армии составили до 305 военнослужащих, на Запорожском — до 435, на Херсонском — до 405, на Краснолиманском противник потерял "более 740 военнослужащих убитыми и ранеными".