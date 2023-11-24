ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 13:57
4156

Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО

МО РФ: Российские военные нанесли 31 удар по объектам ВСУ с 18 по 24 ноября

Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные в зоне специальной военной операции за последнюю неделю нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре противника. Такие данные озвучила журналистам в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Минобороны РФ.

Под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии, а также пункты размещения подразделений националистов из "Азова"* и наёмников из "Иностранного легиона" ВСУ.

"В период с 18 по 24 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — уточнили в военном ведомстве.

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию
Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Ранее Лайф сообщал, что за неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Кроме того, с 18 по 24 ноября российские военные взяли 39 пленных на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. А потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих лишь на одном из направлений — Южно-Донецком. На Купянском потери украинской армии составили до 305 военнослужащих, на Запорожском — до 435, на Херсонском — до 405, на Краснолиманском противник потерял "более 740 военнослужащих убитыми и ранеными".

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar