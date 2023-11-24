Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 13:57

Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО

МО РФ: Российские военные нанесли 31 удар по объектам ВСУ с 18 по 24 ноября

<p>Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Более 30 групповых ударов обрушили российские военные на головы противника в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные в зоне специальной военной операции за последнюю неделю нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре противника. Такие данные озвучила журналистам в пятницу, 24 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии, а также пункты размещения подразделений националистов из "Азова"* и наёмников из "Иностранного легиона" ВСУ.

"В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — уточнили в военном ведомстве.

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Ранее Лайф сообщал, что за неделю российская морская авиация в Чёрном море уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров. Кроме того, с 18 по 24 ноября российские военные взяли 39 пленных на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. А потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих лишь на одном из направлений — Южно-Донецком. На Купянском потери украинской армии составили до 305 военнослужащих, на Запорожском — до 435, на Херсонском — до 405, на Краснолимаснком противник потерял "более 740 военнослужащих убитыми и ранеными".

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Армия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров