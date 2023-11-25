Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", — рассказали там.

Кроме того, зенитчики перехватили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 вражеских беспилотников у населённых пунктов Нырково и Золотарёвка Луганской Народной Республики, Новомихайловка и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, а также Новая Збурьевка и Раденск Херсонской области.