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Опубликовано 25 ноября 2023, 11:36

Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", — рассказали там.

Кроме того, зенитчики перехватили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 вражеских беспилотников у населённых пунктов Нырково и Золотарёвка Луганской Народной Республики, Новомихайловка и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, а также Новая Збурьевка и Раденск Херсонской области.

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Лайф писал, что за последнюю неделю ВС России нанесли более 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ. Под огонь попали арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии, а также пункты размещения солдат противника.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Матвей Константинов
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