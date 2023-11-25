ВС РФ уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ у Днепропетровска
Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, как подразделения Вооружённых сил России нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по украинским объектам в период с 18 по 24 ноября. В результате атак под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов ВСУ, а также пункты размещения азовцев*.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ