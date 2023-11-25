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Опубликовано 25 ноября 2023, 11:46

ВС РФ уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ у Днепропетровска

Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал, как подразделения Вооружённых сил России нанесли более 30 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по украинским объектам в период с 18 по 24 ноября. В результате атак под огнём оказались арсеналы и места хранения боеприпасов ВСУ, а также пункты размещения азовцев*.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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