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Опубликовано 25 ноября 2023, 11:42

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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А за минувшую неделю ВС России нанесли по ВСУ более 30 групповых ударов. Как сообщали в Минобороны РФ, под огонь попали, в частности, арсеналы и места хранения боеприпасов украинской армии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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