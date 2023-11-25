ВС РФ уничтожили до 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".