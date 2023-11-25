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25 ноября, 12:37

Маск лаконично охарактеризовал ситуацию с дефицитом снарядов в США из-за помощи Киеву

Маск — о нехватке снарядов у США из-за помощи Украине: Это тревожит

Американский предприниматель Илон Маск лаконично прокомментировал заявление бизнесмена Дэвида Сакса о том, что проблема нехватки снарядов в США из-за помощи ВСУ до сих пор не решена. Его пост опубликован в социальной сети X.

"О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки", заявил Сакс.

"Это тревожит", прокомментировал публикацию Маск.

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Ранее Маск вновь предупредил Европу о надвигающейся гражданской войне. По мнению бизнесмена, ситуация усугубляется с опасной скоростью. Об этом он заявил, комментируя пост обозревателя Яна Майлза Чонга.

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ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Юрий Лысенко
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