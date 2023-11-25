Маск лаконично охарактеризовал ситуацию с дефицитом снарядов в США из-за помощи Киеву

Американский предприниматель Илон Маск лаконично прокомментировал заявление бизнесмена Дэвида Сакса о том, что проблема нехватки снарядов в США из-за помощи ВСУ до сих пор не решена. Его пост опубликован в социальной сети X.

"О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки", — заявил Сакс.

"Это тревожит", — прокомментировал публикацию Маск.