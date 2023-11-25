Путин: "Матери России" проводят большую и востребованную работу

Президент России Владимир Путин отметил большую работу движения "Матери России". Объединение выступило организатором конференции в Пятигорске, приуроченной ко Дню матери, на которой собрались многодетные мамы, жёны участников СВО, опекуны сирот, представительницы благотворительных организаций.

На форуме обсуждается поддержка материнства, улучшение демографической ситуации, а также другие вопросы, касающиеся семейных ценностей.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвящённой замечательному празднику — Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" — организатор нынешней конференции", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил участие волонтёров, которые помогают российским бойцам в зоне СВО, а в заключение поздравил участников с приближающимся праздником.