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25 ноября, 13:47

Путин: "Матери России" проводят большую и востребованную работу

Президент России Владимир Путин отметил большую работу движения "Матери России". Объединение выступило организатором конференции в Пятигорске, приуроченной ко Дню матери, на которой собрались многодетные мамы, жёны участников СВО, опекуны сирот, представительницы благотворительных организаций.

На форуме обсуждается поддержка материнства, улучшение демографической ситуации, а также другие вопросы, касающиеся семейных ценностей.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвящённой замечательному празднику Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" — организатор нынешней конференции", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил участие волонтёров, которые помогают российским бойцам в зоне СВО, а в заключение поздравил участников с приближающимся праздником.

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

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Ранее Путин заявил, что обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей, а также поддержка материнства и детства являются одними из главных приоритетов во внутренней политике России. Также национальный лидер напомнил главным участникам прошедшего в Кремлёвском дворце праздника — многодетным россиянам из регионов нашей страны, что семья является одним из основных социальных институтов.

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ТАСС / Александр Казаков

Александра Мышляева
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