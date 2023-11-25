Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча

Свою шайбу забил в том числе и сам глава государства. На опубликованном телеграм-каналом "Пул первого" видео — момент, когда белорусский лидер принимает от товарища спортивный снаряд и со всей силы запускает его в ворота. После этого спортсмены с радостью обнимаются.