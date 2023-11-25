Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча
Хоккейная команда Лукашенко со счётом 9:4 победила сборную Минской области
Хоккейная команда президента Белоруссии Александра Лукашенко победила сборную Минской области. Игра прошла на столичной "Олимпик-арене" и закончилась со счётом 9:4.
Хоккейная команда Александра Лукашенко со счётом 9:4 победила сборную Минской области. Видео © Telegram / "Пул первого"
Свою шайбу забил в том числе и сам глава государства. На опубликованном телеграм-каналом "Пул первого" видео — момент, когда белорусский лидер принимает от товарища спортивный снаряд и со всей силы запускает его в ворота. После этого спортсмены с радостью обнимаются.
К слову, команда президента Белоруссии является 14-кратным победителем республиканского любительского турнира. А в финальной серии прошлого сезона она дважды обыграла команду Минской области.
Недавно Александр Лукашенко получил необычный подарок — настоящий гранатомёт. Его главе государства вручили во время посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения в Гомеле.
ANDREI POKUMEIKO / POOL / EPA / TASS