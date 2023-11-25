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25 ноября, 13:56

Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча

Хоккейная команда Лукашенко со счётом 9:4 победила сборную Минской области

Хоккейная команда президента Белоруссии Александра Лукашенко победила сборную Минской области. Игра прошла на столичной "Олимпик-арене" и закончилась со счётом 9:4.

Хоккейная команда Александра Лукашенко со счётом 9:4 победила сборную Минской области. Видео © Telegram / "Пул первого"

Свою шайбу забил в том числе и сам глава государства. На опубликованном телеграм-каналом "Пул первого" видео — момент, когда белорусский лидер принимает от товарища спортивный снаряд и со всей силы запускает его в ворота. После этого спортсмены с радостью обнимаются.

К слову, команда президента Белоруссии является 14-кратным победителем республиканского любительского турнира. А в финальной серии прошлого сезона она дважды обыграла команду Минской области.

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Обложка ©

ANDREI POKUMEIKO / POOL / EPA / TASS

Матвей Константинов
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