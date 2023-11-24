Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 10:30

В Кремле рассказали, чем Путин и Лукашенко занимались в "Аурусе"

Песков: Путин и Лукашенко провели переговоры по дороге в аэропорт

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели полноценные переговоры по дороге в аэропорт после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они действительно условились поговорить. <…> Они решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", — сказал он.

"Признак очень нехороший": Политолог оценил реакцию Лукашенко на "демарш" Пашиняна

"Признак очень нехороший": Политолог оценил реакцию Лукашенко на "демарш" Пашиняна

Напомним, вчера в Минске прошёл саммит ОДКБ, на который прибыл в том числе Владимир Путин. Лидеры стран — участников организации подписали 15 документов, касающихся национальной безопасности, а также утвердили декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. После мероприятия Путин и Лукашенко поговорили с глазу на глаз и вместе отправились в аэропорт на "Аурусе" российского лидера.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Александр Лукашенко
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров