В Кремле рассказали, чем Путин и Лукашенко занимались в "Аурусе"
Песков: Путин и Лукашенко провели переговоры по дороге в аэропорт
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели полноценные переговоры по дороге в аэропорт после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они действительно условились поговорить. <…> Они решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", — сказал он.
Напомним, вчера в Минске прошёл саммит ОДКБ, на который прибыл в том числе Владимир Путин. Лидеры стран — участников организации подписали 15 документов, касающихся национальной безопасности, а также утвердили декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. После мероприятия Путин и Лукашенко поговорили с глазу на глаз и вместе отправились в аэропорт на "Аурусе" российского лидера.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев