В Кремле рассказали, чем Путин и Лукашенко занимались в "Аурусе"

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели полноценные переговоры по дороге в аэропорт после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.