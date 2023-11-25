Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали за получение взятки
Замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина арестовали до 22 января за взятку
Бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина арестовали по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Тверского суда города Москвы.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", — говорится в сообщении суда.
Как сообщал Лайф, ранее Гравина задержали силовики. Предполагается, что всё дело в разрешениях, которые он выдавал на строительство жилых многоэтажных домов, — те существенно ограничили зону покрытия систем ПВО Подмосковья. Сейчас с Гравиным работают сотрудники СК.
t.me / Московские суды общей юрисдикции