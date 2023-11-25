Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали за получение взятки

Бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина арестовали по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Тверского суда города Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", — говорится в сообщении суда.