Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 13:51

Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали за получение взятки

Замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина арестовали до 22 января за взятку

Бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина арестовали по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Тверского суда города Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", — говорится в сообщении суда.

Главу Ленинского района Подмосковья задержали вслед за его заместителем

Главу Ленинского района Подмосковья задержали вслед за его заместителем

Как сообщал Лайф, ранее Гравина задержали силовики. Предполагается, что всё дело в разрешениях, которые он выдавал на строительство жилых многоэтажных домов, — те существенно ограничили зону покрытия систем ПВО Подмосковья. Сейчас с Гравиным работают сотрудники СК.

Обложка ©

t.me / Московские суды общей юрисдикции

Александра Мышляева
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров