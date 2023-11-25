Врач назвал симптомы, по которым можно вовремя выявить аневризму

Примерно у 3–5% людей есть аневризма, о которой они не знают. Об этом рассказал доктор медицинских наук Кирилл Орлов, отметив, что за год в Научно-исследовательском центре эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве, которым он руководит, проводится около тысячи операций, связанных с сосудами головного мозга, а также заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Паркинсона, эпилепсия, в частности аневризма.

Аневризмой называют полость, образовавшуюся в результате растяжения поверхности сосуда, сообщил доктор. Она похожа на небольшой пузырёк на поверхности кровеносного канала, который наполнен кровью. Если стенки этого образования истончаются, то оно может взорваться. Аневризма часто появляется именно на артериях головного мозга и может привести к геморрагическому инсульту (кровоизлиянию в черепную полость), если их вовремя не устранить.

"Как правило, аневризма никак о себе не заявляет, тогда её называют немой. Она появляется по разным причинам: либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частое колебание давления. В числе причин могут быть и вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем. В целом, по разным данным, аневризма есть примерно у 3–5% людей, но далеко не все о ней знают", — объяснил Орлов в беседе с kp.ru.

Основными симптомами, которые могут говорить о наличии аневризмы, являются: частые приступы головной боли;

усталость и снижение работоспособности, реже — нарушение когнитивных функций, в частности памяти;

головокружение.

Обычно симптомы начинают проявляться сильнее вместе с ростом аневризмы, когда она начинает сдавливать нервные окончания в мозге. Именно на этом этапе риск кровоизлияния становится опасно велик и возникает необходимость в операции, подчеркнул врач.

"В целом любые неврологические отклонения, в том числе тревожность, нарушение сна, — это повод обратиться к неврологу и сделать обследование, в том числе МРТ головного мозга. Именно на МРТ мы можем увидеть опухоль и аневризму, которые дают многие неврологические симптомы, в том числе частую головную боль", — рекомендовал собеседник издания.

Специалист рассказал, что возникшую аневризму уже не вправить обратно и она остаётся с человеком навсегда. Этот диагноз требует скорректировать образ жизни, начать следить за питанием, ежегодно сдавать анализы на холестерин и следовать базовым правилам здорового образа жизни.