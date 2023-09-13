Врач объяснила, могут ли сосуды в глазах лопнуть от чиха

Кровеносные сосуды в глазах могут "лопнуть" по разным причинам, и в результате разрыва появляются ярко-красные пятна — субконъюнктивальные кровоизлияния. Хотя это может показаться тревожным, зачастую данное состояние безвредно и проходит само по себе. О том, могут ли сосуды "лопнуть" от чихания и к какому врачу обращаться, если такие разрывы происходят часто, Лайфу рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Юлия Морзаева.

По её словам, "лопнуть" сосуды могут из-за травм, высокого давления, напряжения от кашля или чихания, сильного трения. Способствовать этому могут и некоторые заболевания, такие как гипертония, диабет или нарушения свёртываемости крови.

"Одной из частых причин субкъюнктивальных кровоизлияний является напряжение или внезапное изменение артериального давления. Когда оно повышено, это создает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, делая их более склонными к повреждению и утечке", — отметила врач.

Она напомнила, что в среднем, нормальным давлением считается 120/80, а высоким — от 140/90. К другим потенциальным последствиям высокого артериального давления относятся повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, инсультов, проблем с почками, потери зрения и повреждения кровеносных сосудов по всему телу. Поэтому высокое давление важно контролировать, добавила Морзаева.