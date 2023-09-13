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13 сентября, 09:42

Врач объяснила, могут ли сосуды в глазах лопнуть от чиха

Кардиолог Морзаева: Сосуды в глазах могут лопнуть из-за высокого давления

Кровеносные сосуды в глазах могут "лопнуть" по разным причинам, и в результате разрыва появляются ярко-красные пятна — субконъюнктивальные кровоизлияния. Хотя это может показаться тревожным, зачастую данное состояние безвредно и проходит само по себе. О том, могут ли сосуды "лопнуть" от чихания и к какому врачу обращаться, если такие разрывы происходят часто, Лайфу рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Юлия Морзаева.

По её словам, "лопнуть" сосуды могут из-за травм, высокого давления, напряжения от кашля или чихания, сильного трения. Способствовать этому могут и некоторые заболевания, такие как гипертония, диабет или нарушения свёртываемости крови.

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"Одной из частых причин субкъюнктивальных кровоизлияний является напряжение или внезапное изменение артериального давления. Когда оно повышено, это создает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, делая их более склонными к повреждению и утечке", — отметила врач.

Она напомнила, что в среднем, нормальным давлением считается 120/80, а высоким — от 140/90. К другим потенциальным последствиям высокого артериального давления относятся повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, инсультов, проблем с почками, потери зрения и повреждения кровеносных сосудов по всему телу. Поэтому высокое давление важно контролировать, добавила Морзаева.

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Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, — это боль в глазах. Она может быть обусловлена различными причинами и свидетельствовать о воспалительном процессе. Многое зависит от болевых ощущений и других симптомов, например сухости, зуде или отёчности. О самых частых причинах возникновения болей в беседе с Лайфом рассказала офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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