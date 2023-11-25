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25 ноября, 14:41

Прокуратура показала фото здания, на которое рухнул строительный кран в Красногорске

Прокуратура МО: Причиной падения крана стала неправильная эксплуатация

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mosoblproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку после падения строительного крана при разборе горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске.

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

"По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза", — говорится в сообщении Прокуратуры МО.

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Сообщается, что в ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований и норм по эксплуатации техники, а по её результатам будут найдены и наказаны виновные.

Погибшая в Новосибирске женщина перед смертью назвала причину падения крана

Погибшая в Новосибирске женщина перед смертью назвала причину падения крана

Как сообщал Лайф, сегодня в подмосковном Красногорске упал строительный кран, в результате чего пострадал крановщик. Сообщалось, что техника опрокинулась из-за того, что рабочие перегрузили технику. При этом стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.

Александра Мышляева
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