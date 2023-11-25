Прокуратура показала фото здания, на которое рухнул строительный кран в Красногорске

Прокуратура Московской области начала проверку после падения строительного крана при разборе горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске.

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

"По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза", — говорится в сообщении Прокуратуры МО.

Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Сообщается, что в ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований и норм по эксплуатации техники, а по её результатам будут найдены и наказаны виновные.