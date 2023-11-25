Прокуратура показала фото здания, на которое рухнул строительный кран в Красногорске
Прокуратура МО: Причиной падения крана стала неправильная эксплуатация
Обложка © t.me / Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области начала проверку после падения строительного крана при разборе горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске.
Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области
"По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза", — говорится в сообщении Прокуратуры МО.
Прокуратура показала фото последствий падения строительного крана в Красногорске. Фото © t.me / Прокуратура Московской области
Сообщается, что в ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований и норм по эксплуатации техники, а по её результатам будут найдены и наказаны виновные.
Как сообщал Лайф, сегодня в подмосковном Красногорске упал строительный кран, в результате чего пострадал крановщик. Сообщалось, что техника опрокинулась из-за того, что рабочие перегрузили технику. При этом стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.