Строительный кран рухнул в подмосковном Красногорске

Строительный кран упал в подмосковном Красногорске, в результате чего пострадал крановщик. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, всё произошло при разборе горнолыжного комплекса "Снежком". Кран опрокинулся из-за того, что рабочие перегрузили технику. При этом стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.

В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек

К счастью, падения строительных кранов происходят не так часто, однако иногда приводят к трагедии. Например, летом в результате ЧП погибли женщина-крановщица, у которой отказали тормоза. В итоге башенный кран упал прямо на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Новосибирске.