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25 ноября, 12:15

Строительный кран рухнул в подмосковном Красногорске

<p>Строительный кран рухнул в подмосковном Красногорске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/k_online24/15333" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Красногорск</a></p>

Строительный кран рухнул в подмосковном Красногорске. Обложка © t.me / Красногорск

Строительный кран упал в подмосковном Красногорске, в результате чего пострадал крановщик. Об этом сообщает SHOT.

Строительный кран рухнул в подмосковном Красногорске. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло при разборе горнолыжного комплекса "Снежком". Кран опрокинулся из-за того, что рабочие перегрузили технику. При этом стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.

В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек

В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек

К счастью, падения строительных кранов происходят не так часто, однако иногда приводят к трагедии. Например, летом в результате ЧП погибли женщина-крановщица, у которой отказали тормоза. В итоге башенный кран упал прямо на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Новосибирске.

Николь Вербер
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