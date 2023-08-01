В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате падения крана на строительстве скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Экстренные службы разбирают обломки на месте крушения строительного крана в Индии. Видео © Twitter / NMukherjee6 / mumbaimetrotime

Речь идёт про кран мостового типа, с помощью которого можно перемещать большие стальные балки, используемые при строительстве автомобильных дорог и железнодорожных мостов. Рабочие управляли специализированной машиной, однако что-то пошло не так и произошла авария.

Как сообщают в полиции, помимо 17 погибших есть ещё трое пострадавших. При этом не исключено, что под обломками могут находиться люди. Сейчас их пытаются найти экстренные службы, работающие на месте крушения. Причины аварии выясняются.