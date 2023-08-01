Регион

Уведомления отключены

1 августа, 06:36

В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек

<p>Место падения строительного крана в Индии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Mumbaikhabar9/status/1686189728427859968/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mumbaikhabar9</a></p>

Место падения строительного крана в Индии. Обложка © Twitter / Mumbaikhabar9

Не менее 17 человек погибли в результате падения крана на строительстве скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Экстренные службы разбирают обломки на месте крушения строительного крана в Индии. Видео © Twitter / NMukherjee6 / mumbaimetrotime

Речь идёт про кран мостового типа, с помощью которого можно перемещать большие стальные балки, используемые при строительстве автомобильных дорог и железнодорожных мостов. Рабочие управляли специализированной машиной, однако что-то пошло не так и произошла авария.

Как сообщают в полиции, помимо 17 погибших есть ещё трое пострадавших. При этом не исключено, что под обломками могут находиться люди. Сейчас их пытаются найти экстренные службы, работающие на месте крушения. Причины аварии выясняются.

В Краснодаре башенный кран "поймал" человека

В Краснодаре башенный кран "поймал" человека

Ранее похожая авария произошла в Новосибирске, где кран рухнул на припаркованные авто на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе. В момент ЧП в кране находилась женщина, которая погибла. Перед самой смертью она даже успела назвать причину падения крана.

Николь Вербер
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров