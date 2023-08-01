В Индии при падении крана погибло не менее 17 человек
Место падения строительного крана в Индии. Обложка © Twitter / Mumbaikhabar9
Не менее 17 человек погибли в результате падения крана на строительстве скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Экстренные службы разбирают обломки на месте крушения строительного крана в Индии. Видео © Twitter / NMukherjee6 / mumbaimetrotime
Речь идёт про кран мостового типа, с помощью которого можно перемещать большие стальные балки, используемые при строительстве автомобильных дорог и железнодорожных мостов. Рабочие управляли специализированной машиной, однако что-то пошло не так и произошла авария.
Как сообщают в полиции, помимо 17 погибших есть ещё трое пострадавших. При этом не исключено, что под обломками могут находиться люди. Сейчас их пытаются найти экстренные службы, работающие на месте крушения. Причины аварии выясняются.
Ранее похожая авария произошла в Новосибирске, где кран рухнул на припаркованные авто на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе. В момент ЧП в кране находилась женщина, которая погибла. Перед самой смертью она даже успела назвать причину падения крана.