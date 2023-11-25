В Москве 22-летняя девушка на BMW сбила трёх человек на пешеходном переходе

В Москве три человека пострадали в результате ДТП. Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, за рулём автомобиля BMW находилась 22-летняя девушка, она не справилась с управлением, вследствие чего влетела в пешеходов.

В Москве 22-летняя девушка на BMW сбила трёх человек. Видео © t.me / Дептранс Москвы. Оперативно

ДТП произошло на Открытом шоссе. Автоледи влетела в пешеходов, ждавших зелёного сигнала светофора. Трёх пострадавших доставили в медучреждение. ГУ МВД Москвы уточнило, что две женщины получили лёгкий вред здоровью, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.