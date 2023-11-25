ХАМАС поставило на паузу выдачу похищенных из-за нарушения договора Израилем

Боевое крыло радикальной палестинской группировки ХАМАС Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама заявило о решении отложить освобождение второй группы заложников. Там отметили, что пленных не отпустят до выполнения властями Израиля достигнутых договорённостей.

Бригады аль-Кассама решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнёт соблюдать договорённости об освобождении [палестинских] заключённых", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале группировки.