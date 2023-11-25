Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 17:05

ХАМАС поставило на паузу выдачу похищенных из-за нарушения договора Израилем

Боевое крыло радикальной палестинской группировки ХАМАС Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама заявило о решении отложить освобождение второй группы заложников. Там отметили, что пленных не отпустят до выполнения властями Израиля достигнутых договорённостей.

Бригады аль-Кассама решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнёт соблюдать договорённости об освобождении [палестинских] заключённых", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале группировки.

Первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту

Первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту

Ранее Лайф сообщал, что радикалы палестинского движения ХАМАС передали властям Израиля список с именами заложников, которых должны были отпустить сегодня. Отмечается, что в списке 13 израильтян, имена которых власти страны попросили не раскрывать до их освобождения.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • хамас
  • заложники
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров