ХАМАС поставило на паузу выдачу похищенных из-за нарушения договора Израилем
Боевое крыло радикальной палестинской группировки ХАМАС Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама заявило о решении отложить освобождение второй группы заложников. Там отметили, что пленных не отпустят до выполнения властями Израиля достигнутых договорённостей.
Бригады аль-Кассама решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнёт соблюдать договорённости об освобождении [палестинских] заключённых", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале группировки.
Ранее Лайф сообщал, что радикалы палестинского движения ХАМАС передали властям Израиля список с именами заложников, которых должны были отпустить сегодня. Отмечается, что в списке 13 израильтян, имена которых власти страны попросили не раскрывать до их освобождения.
ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN