Остатки товаров Decathlon распродают под видом первой коллекции в новом Desport

Открывшийся на месте Decathlon спортмагазин Desport распродаёт остатки своего предшественника, уехавшего из России, узнала SHOT ПРОВЕРКА. В новой точке представлены товары для 60 видов спорта, на многих из которых бирки "Декатлон".

В новом Desport распродают остатки Decathlon. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

По словам сотрудников, до конца декабря должно открыться ещё 30 магазинов. Кроме того, туда будут поставляться спортивные товары отечественного производства и из Китая.