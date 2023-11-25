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25 ноября, 18:03

Остатки товаров Decathlon распродают под видом первой коллекции в новом Desport

SHOT ПРОВЕРКА: В первом магазине Desport в Москве распродают остатки Decathlon

Открывшийся на месте Decathlon спортмагазин Desport распродаёт остатки своего предшественника, уехавшего из России, узнала SHOT ПРОВЕРКА. В новой точке представлены товары для 60 видов спорта, на многих из которых бирки "Декатлон".

В новом Desport распродают остатки Decathlon. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

По словам сотрудников, до конца декабря должно открыться ещё 30 магазинов. Кроме того, туда будут поставляться спортивные товары отечественного производства и из Китая.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве в ТЦ "Авиапарк" на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. Директор по маркетингу Матьё Кобаррер рассказал, что до середины декабря планируется запустить другие торговые объекты сети.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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