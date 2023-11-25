Остатки товаров Decathlon распродают под видом первой коллекции в новом Desport
SHOT ПРОВЕРКА: В первом магазине Desport в Москве распродают остатки Decathlon
Открывшийся на месте Decathlon спортмагазин Desport распродаёт остатки своего предшественника, уехавшего из России, узнала SHOT ПРОВЕРКА. В новой точке представлены товары для 60 видов спорта, на многих из которых бирки "Декатлон".
В новом Desport распродают остатки Decathlon. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
По словам сотрудников, до конца декабря должно открыться ещё 30 магазинов. Кроме того, туда будут поставляться спортивные товары отечественного производства и из Китая.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве в ТЦ "Авиапарк" на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. Директор по маркетингу Матьё Кобаррер рассказал, что до середины декабря планируется запустить другие торговые объекты сети.
Shutterstock